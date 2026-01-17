Евродепутаты призывают Еврокомиссию временно не выполнять соглашение с блоком МЕРКОСУР

Депутаты различных фракций Европейского парламента обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой отложить вступление в силу торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Группа законодателей от фракций "Зеленых", Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, Renew и "Левых" в пятницу подала письменный запрос в Комиссию с просьбой временно не выполнять соглашение с МЕРКОСУР.

Отсрочку объясняют тем, что в следующую среду Европарламент проголосует за обращение в суд ЕС за заключением по торговому соглашению с МЕРКОСУР. Если голосование будет одобрено, такой запрос в суд может остановить ратификацию документа до принятия судебного решения. Кроме того, суд может потребовать внесения изменений в соглашение, если будет признано, что оно не соответствует договорам ЕС.

Однако депутаты выразили обеспокоенность, что Комиссия может попытаться обойти Европарламент – и избежать потенциальной задержки ратификации, если юридическое обжалование будет удовлетворено путем временного применения соглашения. Речь идет о том, что соглашения начнут действовать до того, как их ратифицируют все вовлеченные стороны.

Торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР Урсула фон дер Ляйен и лидеры блока подпишут в Парагвае в субботу, 17 января.

Напомним, 9 января послы стран-членов ЕС дали зеленый свет подписанию соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Из-за этого ультраправая группа в Европарламенте вынесла вотум недоверия Еврокомиссии.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.