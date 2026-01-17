Посольство України в Ірані тимчасово припиняє роботу

Посольство України Ірані тимчасово призупиняє свою роботу через загострення безпекової ситуації.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на Facebook-сторінці посольства.

У представництві повідомили, що ухвалили таке рішення через безпекову ситуацію в Ірані, а про відновлення роботи інформуватимуть додатково.

У посольстві також закликали дотримуватися інструкцій, опублікованих раніше та не наражатися на небезпеку.

Закриття посольства в Ірані пов’язано із нещодавнім загостренням антиурядових протестів в країні, де, за різними оцінками правоохоронних організацій, загинули тисячі протестувальників.

Раніше про закриття свого посольства в Ірані оголосила Португалія.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до тисяч загиблих та арештованих.