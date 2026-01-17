Посольство Украины в Иране временно приостанавливает работу

Посольство Украины в Иране временно приостанавливает свою работу из-за обострения ситуации с безопасностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на Facebook-странице посольства.

В представительстве сообщили, что приняли такое решение из-за ситуации с безопасностью в Иране, а о возобновлении работы будут информировать дополнительно.

В посольстве также призвали соблюдать инструкции, опубликованные ранее, и не подвергать себя опасности.

Закрытие посольства в Иране связано с недавним обострением антиправительственных протестов в стране, где, по разным оценкам правоохранительных организаций, погибли тысячи протестующих.

Ранее о закрытии своего посольства в Иране объявила Португалия.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к тысячам погибших и арестованных.