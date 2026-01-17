ЗМІ: данські посадовці закликали сенаторів США не голосувати за заборону анексії Гренландії

Данські посадовці закликали сенаторів США уникати голосування щодо законопроєкту про заборону анексії та окупації Гренландії, побоюючись, що резолюція отримає незначну підтримку у Конгресі, чим підірве позиції Копенгагена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

За словами трьох осіб, знайомих з обговореннями, данські представники виступили зі своїм посланням перед законодавцями від обох партій США на закритій зустрічі Вашингтоні цього тижня.

Посадовці тоді заявили, що слабкі результати голосування за резолюцію про заборону анексувати Гренландію, враховуючи незначну підтримку республіканців, можуть підірвати позиції Данії та посилити прагнення американського президента встановити контроль над островом.

Повідомлення передали на зустрічі в середу за участю міністрів закордонних справ Данії та Гренландії Ларса Льокке Расмуссена та Вівіан Моцфельдт, а також сенаторів Лізи Мурковскі, Ангуса Кінга та Рубена Гальєго.

Саме Гальєго ініціював ще не внесений закон про військові повноваження в Гренландії, який має на меті заборонити Трампу використовувати військову силу проти данської території без схвалення Конгресу.

Після зустрічі з данцями сенатор вирішив відкласти винесення законопроєкту.

Нагадаємо, що подібний законопроєкт, який мав обмежити військові дії Трампа щодо Венесуели, провалився на голосуванні у Сенаті США.

Писали, що американські посадовці заявили про готовність використати повноваження Конгресу, щоб заблокувати будь-які односторонні дії Дональда Трампа щодо Гренландії.

Водночас, конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату.