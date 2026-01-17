СМИ: датские чиновники призвали сенаторов США не голосовать за запрет аннексии Гренландии

Датские чиновники призвали сенаторов США воздержаться от голосования по законопроекту о запрете аннексии и оккупации Гренландии, опасаясь, что резолюция получит незначительную поддержку в Конгрессе, что подорвет позиции Копенгагена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

По словам трех человек, знакомых с обсуждениями, датские представители выступили со своим посланием перед законодателями от обеих партий США на закрытой встрече в Вашингтоне на этой неделе.

Чиновники тогда заявили, что слабые результаты голосования за резолюцию о запрете аннексировать Гренландию, учитывая незначительную поддержку республиканцев, могут подорвать позиции Дании и усилить стремление американского президента установить контроль над островом.

Сообщение было передано на встрече в среду с участием министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт, а также сенаторов Лизы Мурковски, Ангуса Кинга и Рубена Гальего.

Именно Гальего инициировал еще не внесенный закон о военных полномочиях в Гренландии, который имеет целью запретить Трампу использовать военную силу против датской территории без одобрения Конгресса.

После встречи с датчанами сенатор решил отложить вынесение законопроекта.

Напомним, что подобный законопроект, который должен был ограничить военные действия Трампа в отношении Венесуэлы, провалился на голосовании в Сенате США.

Писали, что американские чиновники заявили о готовности использовать полномочия Конгресса, чтобы заблокировать любые односторонние действия Дональда Трампа в отношении Гренландии.

В то же время, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.