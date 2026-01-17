В Польше нашли контрабандные шары, которые, вероятно, прилетели из Беларуси

В Подляском воеводстве Польши обнаружили остатки двух воздушных шаров, которые перевозили контрабандные сигареты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило RMF24.

В ночь на субботу остатки контрабандных шаров нашли вблизи городов Белосток и Сокулки Подляского воеводства. Местная полиция предположила, что шары прилетели с территории Беларуси.

Шары перевозили картонные коробки, в которых было около полутора тысяч коробок сигарет без польских акцизных марок.

В полиции добавили, что обычно такие типы шаров оснащены устройствами слежения, которые помогают контрабандистам находить пачки сигарет.

Напомним, 25 декабря в Польше сообщили о "напряженной ночи" для военных из-за военного самолета РФ над Балтийским морем недалеко от польской территории, а также вторжении метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

Польское Бюро по нацбезопасности считает, что инцидент с метеозондами, которые вторглись в воздушное пространство Польши из Беларуси 25 декабря, был провокацией, замаскированной под контрабанду.

Как сообщалось, в декабре ЕС расширил санкционный режим против Беларуси, включив в него "гибридную войну" против соседей. Ключевой причиной для этого стали системные налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву, что поставило под угрозу функционирование аэропорта Вильнюса.