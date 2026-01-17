Данські винищувачі виконали навчальний політ над Гренландією

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник MRTT виконали навчальний політ місію на південному сході Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Збройні сили Данії.

Навчальна місія мала на меті відпрацювання спільних операцій із дозаправкою в повітрі, а також далеких польотів у арктичних умовах.

I dag har to F-35 kampfly fra @forsvaretdk og et tankfly fra @FrenchForces gennemført en planlagt træningsmission i det sydøstlige Grønland.#dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/skkBI6vVOj – Forsvaret (@forsvaretdk) January 16, 2026

Французький літак-заправник прибув зі своєї бази на півдні Франції, куди повернувся після тренувань у Гренландії.

Як зазначають у Збройних силах Данії, збільшення військової активності у Гренландії відбувається разом із союзниками, включаючи Францію, Німеччину, Швецію та Норвегію.

Ці зусилля продовжаться у 2026 році серією повітряних, морських та наземних заходів для покращення здатності діяти в екстремальних арктичних умовах, йдеться на сайті.

Як повідомлялося, цього тижня низка європейських країн оголосили про відправлення своїх офіцерів до Гренландії, де вони мають провести планування подальших спільних військових навчань.

У Міноборони Німеччини повідомили, що розвідувальна місія європейців у Гренландії має на меті визначити, чи можна надалі розгорнути винищувачі Eurofighter та військові кораблі для захисту острова.

У Арктичному командуванні Данії заявили про запрошення США до участі у військових навчаннях у Гренландії.

Водночас у Білому домі заявили, що військова місія європейців не вплине на плани Трампа щодо Гренландії.