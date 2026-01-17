Датские истребители выполнили учебный полет над Гренландией

Два датских истребителя F-35 и французский самолет-заправщик MRTT выполнили учебный полет миссию на юго-востоке Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Вооруженные силы Дании.

Учебная миссия была направлена на отработку совместных операций по дозаправке в воздухе, а также дальних полетов в арктических условиях.

I dag har to F-35 kampfly fra @forsvaretdk og et tankfly fra @FrenchForces gennemført en planlagt træningsmission i det sydøstlige Grønland.#dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/skkBI6vVOj – Forsvaret (@forsvaretdk) January 16, 2026

Французский самолет-заправщик прибыл со своей базы на юге Франции, куда вернулся после тренировок в Гренландии.

Как отмечают в Вооруженных силах Дании, увеличение военной активности в Гренландии происходит совместно с союзниками, включая Францию, Германию, Швецию и Норвегию.

Эти усилия продолжатся в 2026 году серией воздушных, морских и наземных мероприятий для улучшения способности действовать в экстремальных арктических условиях, говорится на сайте.

Как сообщалось, на этой неделе ряд европейских стран объявили об отправке своих офицеров в Гренландию, где они должны провести планирование дальнейших совместных военных учений.

В Минобороны Германии сообщили, что разведывательная миссия европейцев в Гренландии имеет целью определить, можно ли в дальнейшем развернуть истребители Eurofighter и военные корабли для защиты острова.

В Арктическом командовании Дании заявили о приглашении США к участию в военных учениях в Гренландии.

В то же время в Белом доме заявили, что военная миссия европейцев не повлияет на планы Трампа в отношении Гренландии.