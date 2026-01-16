Укр Рус Eng

У Німеччині розповіли, що європейці планують розгорнути в Гренландії 

Новини — П'ятниця, 16 січня 2026, 15:19 — Ольга Ковальчук

Речник Міністерства оборони Німеччини заявив, що розвідувальна місія європейців у Гренландії має на меті визначити, чи можна надалі розгорнути винищувачі Eurofighter та військові кораблі для захисту острова.

Про це, яки пише "Європейська правда", повідомило DW.

Речник Міноборони Німеччини в коментарі журналістів сказав, що нинішнє розгортання військових з європейських країн-членів НАТО націлене на розвідку та планування подальшої оборонної місії. 

"Йдеться про те, щоб з’ясувати, чи є Арктика безпечною і якою мірою ми можемо зробити свій внесок у це разом з нашими партнерами по НАТО", – сказав речник.

Після отримання оцінки союзники визначаться, які військові засоби варто розгорнути в Гренландії. За словами німецького представника, йдеться про фрегати та винищувачі.

"Це включає планування навчань, наприклад, з використанням морського патрульного літака P-8 Poseidon, розгортання фрегатів або інших військово-морських підрозділів для морського спостереження, а також можливе розгортання винищувачів Eurofighter", – додав він.

Напередодні стало відомо, що Німеччина направила 13 військовослужбовців до Гренландії для участі в багатонаціональній розвідувальній місії на запрошення Данії. 

15 січня Президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що військова місія європейських країн у Гренландії "буде посилена" наземними, повітряними та морськими ресурсами найближчими днями.

Водночас у Білому домі заявили, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента Трампа щодо контролю над островом.

Німеччина Гренландія Данія
