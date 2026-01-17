Бельгія доєднається до військової місії у Гренландії

Бельгія візьме участь у багатонаціональній розвідувальній місії в Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Belga News Agency.

Міністерство оборони Бельгії поінформувало, направить одного офіцера до Гренландії для участі у розвідувальній місії та плануваннях подальших навчань.

"Безпека в Арктичному регіоні має стратегічне значення для всього альянсу. Беручи участь у цій розвідувальній місії, ми демонструємо нашу відданість у рамках НАТО та робимо свій внесок у колективні зусилля щодо безпеки цього стратегічно важливого регіону", – заявив міністр оборони країни Тео Франкен.

За словами міністра, подальші рішення щодо участі Бельгії в будь-яких майбутніх заходах союзників, таких військова операція НАТО Arctic Sentry, будуть ухвалені пізніше в тісній консультації між урядовими партнерами.

Бельгія наслідує приклад кількох інших європейських країн, таких як Франція, Німеччина та Нідерланди, які нещодавно оголосили про направлення військового персоналу до Гренландії.

Розвідувальна місія проводиться під данським командуванням. Мета полягає в оцінюванні можливостей для майбутніх військових навчань у Гренландії, а також для посилення військової присутності НАТО у регіоні.

Раніше у Міністерстві оборони Німеччини повідомили, що розвідувальна місія європейців у Гренландії має на меті визначити, чи можна надалі розгорнути винищувачі Eurofighter та військові кораблі для захисту острова.

15 січня Президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що військова місія європейських країн у Гренландії "буде посилена" наземними, повітряними та морськими ресурсами найближчими днями.

Водночас у Білому домі заявили, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента Трампа щодо контролю над островом.