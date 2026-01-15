Макрон: військову місію у Гренландії посилять з повітря, моря та суші

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що військова місія європейських країн у Гренландії "буде посилена" наземними, повітряними та морськими ресурсами найближчими днями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Le Monde, яке цитувало виступ французького президента.

Макрон повідомив, що Франція відправила п’ятнадцять військових до Гренландії для участі у спільній місії європейських країн, та пообіцяв "посилення".

"Європейці несуть особливу відповідальність, оскільки ця територія належить Європейському Союзу. Перша група солдатів вже перебуває на місці та буде підсилена найближчими днями наземними, повітряними та морськими ресурсами", – сказав Макрон.

15 січня стало відомо, що французькі військові доєднаються до військових навчань у Гренландії на прохання Данії. Подальшу участь своїх солдатів у місії підтвердила й Естонія.

У середу стало відомо, що Швеція та Норвегія направили свої військових до Гренландії на прохання Данії.

Раніше писали, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії на тлі зазіхань США на острів.