Бельгия присоединится к военной миссии в Гренландии

Бельгия примет участие в многонациональной разведывательной миссии в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Belga News Agency.

Министерство обороны Бельгии сообщило, что направит одного офицера в Гренландию для участия в разведывательной миссии и планировании дальнейших учений.

"Безопасность в Арктическом регионе имеет стратегическое значение для всего альянса. Участвуя в этой разведывательной миссии, мы демонстрируем нашу приверженность в рамках НАТО и вносим свой вклад в коллективные усилия по обеспечению безопасности этого стратегически важного региона", – заявил министр обороны страны Тео Франкен.

По словам министра, дальнейшие решения об участии Бельгии в любых будущих мероприятиях союзников, таких как военная операция НАТО Arctic Sentry, будут приняты позже в тесной консультации между правительственными партнерами.

Бельгия следует примеру нескольких других европейских стран, таких как Франция, Германия и Нидерланды, которые недавно объявили о направлении военного персонала в Гренландию.

Разведывательная миссия проводится под датским командованием. Цель состоит в оценке возможностей для будущих военных учений в Гренландии, а также для усиления военного присутствия НАТО в регионе.

Ранее в Министерстве обороны Германии сообщили, что разведывательная миссия европейцев в Гренландии имеет целью определить, можно ли в дальнейшем развернуть истребители Eurofighter и военные корабли для защиты острова.

15 января президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал, что военная миссия европейских стран в Гренландии "будет усилена" наземными, воздушными и морскими ресурсами в ближайшие дни.

В то же время в Белом доме заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.