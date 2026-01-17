Трамп: ніхто мене не відмовляв атакувати Іран, я сам себе переконав

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ про те, що арабські країни переконали його відмовитись від військового втручання в охоплений протестами Іран.

Про це Трамп сказав у спілкуванні із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

За даними ЗМІ, зокрема агентства AFP, влада Саудівської Аравії, Катару та Оману вмовили Трампа відмовитися від атаки на Іран.

Коли журналісти спитали у Трампа про це, він відповів: "Ніхто мене не переконував. Я сам себе переконав".

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп хотів, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по владі в Тегерані, однак його радники не змогли гарантувати, що режим швидко впаде після американського втручання.

Крім того, публічно американський президент сказав, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.