Трамп: никто меня не отговаривал атаковать Иран, я сам себя убедил
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что арабские страны убедили его отказаться от военного вмешательства в охваченный протестами Иран.
Об этом Трамп сказал в общении с журналистами, сообщает "Европейская правда".
По данным СМИ, в частности агентства AFP, власти Саудовской Аравии, Катара и Омана уговорили Трампа отказаться от атаки на Иран.
Когда журналисты спросили у Трампа об этом, он ответил: "Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил".
Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".
В то же время СМИ сообщили, что Трамп хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро падет после американского вмешательства.
Кроме того, публично американский президент сказал, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.