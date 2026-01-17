Трамп: никто меня не отговаривал атаковать Иран, я сам себя убедил

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что арабские страны убедили его отказаться от военного вмешательства в охваченный протестами Иран.

Об этом Трамп сказал в общении с журналистами, сообщает "Европейская правда".

По данным СМИ, в частности агентства AFP, власти Саудовской Аравии, Катара и Омана уговорили Трампа отказаться от атаки на Иран.

Когда журналисты спросили у Трампа об этом, он ответил: "Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил".

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро падет после американского вмешательства.

Кроме того, публично американский президент сказал, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.