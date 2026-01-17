Из Эстонии выдворили россиянина, который представлял угрозу нацбезопасности

Полиция безопасности (КаПо) выслала из Эстонии гражданина РФ Давида Арутюняна, который представлял угрозу безопасности страны.

Соответствующее заявление ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря КаПо Марты Тууль, в Эстонии Арутюнян, который имел долгосрочный вид на жительство, привлек внимание тем, что распространял российские пропагандистские исторические нарративы.

На своей странице в Facebook он передавал приветствия коллегам из Росгвардии, прославляя российские военные подразделения как миротворцев.

"Арутюнян по собственному желанию поступил на службу в российскую армию и является военнослужащим Вооруженных сил России, находящимся в резерве. Он отождествляет себя с подразделением армии государства-агрессора и убежден, что Россия проводит в Украине "специальную военную операцию", – сказала Тууль.

По ее словам, Департамент полиции и пограничной охраны ранее уже наказывали Арутюняна за демонстрацию российской военной формы и распространение символики, связанной с военными преступлениями.

"Давид Арутюнян мечтал о российской армии. Однако во время выдворения из страны он скрылся за маской. КаПо вместе с полицией из соображений безопасности выслали из Эстонии гражданина России и военнослужащего Арутюняна и ввели для него запрет на въезд в страны Шенгена", – говорится в заявлении КаПо.

Напомним, 7 октября суд в Эстонии признал гражданина страны Ивана Дмитриева виновным в шпионаже против и содействии разведывательной деятельности.

Следствие установило, что с марта по май 2025 года Дмитриев передавал ФСБ информацию по поручению офицера оперативного отдела пограничной службы Александра Бобкова.

В начале июня в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений нацбезопасности.