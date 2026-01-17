МЗС Молдови засудило Росію за інцидент з виявленим дроном

Міністерство закордонних справ Молдови відреагувало на виявлення в Теленешському районі дрона типу "Гербера", підкресливши, що подібні інциденти становлять пряму загрозу національній безпеці країни.

Відповідну заяву відомства наводить Realitatea, повідомляє "Європейська правда".

У молдовському МЗС наголосили, що Молдова засуджує такі порушення, засуджує загарбницьку війну РФ проти України, "яка ставить під загрозу і безпеку наших громадян".

"Перед обличчям цих ризиків Республіка Молдова буде продовжувати інвестувати в мир і безпеку, щоб забезпечити захист країни і безпеку своїх громадян", – додали в МЗС.

Раніше стало відомо, що у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.

Останнім часом у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.

29 листопада через Молдову летіли два БпЛА типу "Шахед".