МИД Молдовы осудил Россию за инцидент с обнаруженным дроном

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на обнаружение в Теленешском районе дрона типа "Гербера", подчеркнув, что подобные инциденты представляют прямую угрозу национальной безопасности страны.

Соответствующее заявление ведомства приводит Realitatea, сообщает "Европейская правда".

В молдавском МИД подчеркнули, что Молдова осуждает такие нарушения, осуждает захватническую войну РФ против Украины, "которая ставит под угрозу и безопасность наших граждан".

"Перед лицом этих рисков Республика Молдова будет продолжать инвестировать в мир и безопасность, чтобы обеспечить защиту страны и безопасность своих граждан", – добавили в МИД.

Ранее стало известно, что в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.

В последнее время в небо Молдовы по меньшей мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.

29 ноября через Молдову летели два БПЛА типа "Шахед".