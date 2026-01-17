Президент Латвії розраховує, що Данія і США домовляться щодо Гренландії

Розуміючи інтереси безпеки Сполучених Штатів, президент Латвії Едгарс Рінкевичс сподівається, що Данія і США знайдуть взаємоприйнятне рішення питання щодо Гренландії.

Про це заявив радник латвійського президента Мартіньш Дрегеріс, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

На думку президента Латвії, питання зміцнення безпеки в Арктиці має вирішуватися в діалозі між країнами-членами НАТО, а також між Данією і США на двосторонній основі, з дотриманням принципів міжнародного права.

Він також підкреслив, що Данія – надійний член НАТО, і не повинно бути сумнівів у здатності Данії вистояти і захистити Гренландію від потенційних російських і китайських загроз.

За словами Дрегеріса, президент і раніше підкреслював, що Данія – сильна демократія і надійний союзник НАТО, а Гренландія – невід'ємна частина Данії.

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.