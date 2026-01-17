Президент Латвии рассчитывает, что Дания и США договорятся по Гренландии

Понимая интересы безопасности Соединенных Штатов, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс надеется, что Дания и США найдут взаимоприемлемое решение вопроса по Гренландии.

Об этом заявил советник латвийского президента Мартиньш Дрегерис, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

По мнению президента Латвии, вопрос укрепления безопасности в Арктике должен решаться в диалоге между странами-членами НАТО, а также между Данией и США на двусторонней основе, с соблюдением принципов международного права.

Он также подчеркнул, что Дания – надежный член НАТО, и не должно быть сомнений в способности Дании выстоять и защитить Гренландию от потенциальных российских и китайских угроз.

По словам Дрегериса, президент и ранее подчеркивал, что Дания – сильная демократия и надежный союзник НАТО, а Гренландия – неотъемлемая часть Дании.

Напомним, 14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.