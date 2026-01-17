ЕС официально заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки
ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР подписали историческое соглашение о свободной торговле.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Подписание состоялось в столице Парагвая Асунсьоне. Соглашение было подписано в Центральном банке Парагвая – месте, где в 1991 году был подписан Договор Асунсьона, который основал блок МЕРКОСУР между Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.
Со стороны МЕРКОСУР в подписании участвовали президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Боливии Родриго Пас, президент Аргентины Хавьер Милей и президент Уругвая Яманду Орси, а также президент Панамы Хосе Рауль Мулино, ассоциированный член МЕРКОСУР.
"Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов, мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции, и, прежде всего, мы намерены обеспечить реальные и ощутимые выгоды для наших народов и компаний", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии подписания.
Она подчеркнула геополитическую важность соглашения: "Когда два региона, подобные нашим, высказываются единым голосом по глобальным вопросам, мир прислушивается".
В Европарламенте из-за этого торгового соглашения готовят четвертую попытку вотума недоверия президенту Еврокомиссии.
В Ирландии тысячи фермеров вышли на протест против соглашения ЕС с МЕРКОСУР.