Президент Еврокомиссии защищает позицию Европы по Гренландии после тарифов Трампа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии после решения президента США ударить повышенными тарифами по ряду европейских государств.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что уважение территориальной целостности и суверенитета государств являются основополагающими принципами международного права и крайне важными для Европы.

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

"Мы последовательно подчеркивали наличие общего трансатлантического интереса в поддержании мира и безопасности в Арктике, в частности через инструменты НАТО. Скоординированные датские учения, проводимые вместе с союзниками, являются ответом на необходимость усилить безопасность в Арктике и не представляют угрозы ни для кого", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она заявила о полной солидарности ЕС с Данией и гренландцами.

"Диалог остается очень важным, и мы настроены развивать процесс, который уже начался на прошлой неделе между Королевством Дания и США. Тарифы же подрывают трансатлантические отношения и угрожают "нисходящей спиралью". Европа останется объединенной, скоординированной и готовой защищать свой суверенитет", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Этому предшествовала серия прямолинейных заявлений от Трампа о его желании контролировать остров.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.