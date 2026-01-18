Каллас про тарифи Трампа проти союзників через Гренландію: "у РФ і Китаю певно свято"

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила жаль з приводу того, що Європа і США опинилися у конфронтації через зазіхання Трампа на Гренландію, від чого не виграє ніхто, окрім їхніх супротивників.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Каллас зазначила, що після анонсу Трампом підвищених тарифів проти низки європейських союзників як помсту за їхню позицію на підтримку Данії та Гренландії "у Китаю і Росії мали б святкувати", тому що лише їм вигідний такий розкол між державами Заходу.

China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.



If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.



Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.



We also… – Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026

"Якщо безпеці Гренландії щось загрожує, ми можемо розглянути це питання у межах НАТО. Тарифи можуть зробити і Європу, і США біднішими та нашкодити нашому спільному процвітанню. Також не можна допустити, щоб наша суперечка відволікала нас від ключового нашого завдання – допомагати зупинити війну Росії проти України", – наголосила Кая Каллас.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Цьому передувала серія прямолінійних заяв від Трампа щодо його бажання контролювати острів.