Каллас про тарифи Трампа проти союзників через Гренландію: "у РФ і Китаю певно свято"

Новини — Неділя, 18 січня 2026, 09:21 — Марія Ємець

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила жаль з приводу того, що Європа і США опинилися у конфронтації через зазіхання Трампа на Гренландію, від чого не виграє ніхто, окрім їхніх супротивників. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Каллас зазначила, що після анонсу Трампом підвищених тарифів проти низки європейських союзників як помсту за їхню позицію на підтримку Данії та Гренландії "у Китаю і Росії мали б святкувати", тому що лише їм вигідний такий розкол між державами Заходу.  

"Якщо безпеці Гренландії щось загрожує, ми можемо розглянути це питання у межах НАТО. Тарифи можуть зробити і Європу, і США біднішими та нашкодити нашому спільному процвітанню. Також не можна допустити, щоб наша суперечка відволікала нас від ключового нашого завдання – допомагати зупинити війну Росії проти України", – наголосила Кая Каллас.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Цьому передувала серія прямолінійних заяв від Трампа щодо його бажання контролювати острів.

