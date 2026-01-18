Укр Рус Eng

Каллас о тарифах Трампа против союзников из-за Гренландии: "у РФ и Китая наверное праздник"

Новости — Воскресенье, 18 января 2026, 09:21 — Мария Емец

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что Европа и США оказались в конфронтации из-за посягательств Трампа на Гренландию, от чего не выиграет никто, кроме их противников.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Каллас отметила, что после анонса Трампом повышенных тарифов против ряда европейских союзников как месть за их позицию в поддержку Дании и Гренландии "Китай и Россия должны были бы праздновать", потому что только им выгоден такой раскол между государствами Запада.

"Если безопасности Гренландии что-то угрожает, мы можем рассмотреть этот вопрос в рамках НАТО. Тарифы могут сделать и Европу, и США беднее и навредить нашему общему процветанию. Также нельзя допустить, чтобы наш спор отвлекал нас от ключевой нашей задачи – помогать остановить войну России против Украины", – подчеркнула Кая Каллас.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Британии Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Этому предшествовала серия прямолинейных заявлений от Трампа относительно его желания контролировать остров.

Кая Каллас Гренландия Трамп
