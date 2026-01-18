Каллас о тарифах Трампа против союзников из-за Гренландии: "у РФ и Китая наверное праздник"
Главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что Европа и США оказались в конфронтации из-за посягательств Трампа на Гренландию, от чего не выиграет никто, кроме их противников.
Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.
Каллас отметила, что после анонса Трампом повышенных тарифов против ряда европейских союзников как месть за их позицию в поддержку Дании и Гренландии "Китай и Россия должны были бы праздновать", потому что только им выгоден такой раскол между государствами Запада.
China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.
If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.
Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.
We also…– Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026
"Если безопасности Гренландии что-то угрожает, мы можем рассмотреть этот вопрос в рамках НАТО. Тарифы могут сделать и Европу, и США беднее и навредить нашему общему процветанию. Также нельзя допустить, чтобы наш спор отвлекал нас от ключевой нашей задачи – помогать остановить войну России против Украины", – подчеркнула Кая Каллас.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа.
Премьер Британии Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.
Этому предшествовала серия прямолинейных заявлений от Трампа относительно его желания контролировать остров.