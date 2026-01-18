"Союзникам не погрожують": у Європі критикують "тарифну помсту" Трампа за підтримку Данії

У ще низці європейських столиць розкритикували рішення президента США Дональда Трампа вдарити підвищеними тарифами по країнах Європи, які підтримали Данію на тлі його зазіхань на Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", лідери та очільники МЗС публікують заяви у своїх X.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що "між союзниками не має бути погроз", та повторив позицію Осло на підтримку Данії.

"Позиція Норвегії рішуча: Гренландія – це частина Королівства Данія. Норвегія цілковито підтримує суверенітет Королівства Данія. У НАТО є широка згода щодо необхідності посилити безпеку в Арктиці, у тому числі на Гренландії", – додав він.

"Ми не дозволимо шантажувати нас. Лише Данія і Гренландія мають вирішувати у питаннях, які стосуються Данії та Гренландії. Я завжди виступатиму на захист моєї країни і наших сусідів-союзників", – наголосив прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, підкресливши, що питання стосується всієї Європи, хоча тарифи анонсовані проти меншої кількості країн.

"Швеція зараз залучена до інтенсивних дискусій з іншими країнами ЄС, а також Норвегією та Британією, щоб напрацьовувати об’єднану відповідь", – додав Крістерссон.

Президент Фінляндії Александр Стубб зауважив, що суперечники між союзниками найкраще вирішувати через дискусію, а не тиск.

"Посилення безпеки в Арктиці разом із союзниками – дуже важливе питання для Фінляндії. Це також є метою очолюваних Данією і скоординованих між союзниками дій у Гренландії", – зазначив Стубб.

Він наголосив на підтримці принципів територіальної цілісності й суверенітету держав і підтримці Данії та Гренландії.

"Тарифи підірвали би трансатлантичні відносини і загрожують небезпечною низхідною спіраллю", – наголосив Стубб.

"Якщо члени НАТО ухвалили рішення про якусь операцію у Гренландії – то це саме для того, щоб продемонструвати, що для усіх нас важлива безпека в Арктиці, і що ми готові повноцінно залучатися у це питання – у тому числі в межах НАТО, поруч із Данією, територіальна цілісність і суверенітет якої за жодних обставин не мають зазнавати шантажу", – відреагував очільник МЗС Бельгії Максим Прево, додавши, що рішення у цій суперечці потрібно шукати через діалог.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.

Читайте також Чи буде Європа воювати за Гренландію? Як вимога Трампа стала викликом для НАТО