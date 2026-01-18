"Союзникам не угрожают": в Европе критикуют "тарифную месть" Трампа за поддержку Дании

В еще ряде европейских столиц раскритиковали решение президента США Дональда Трампа ударить повышенными тарифами по странам Европы, которые поддержали Данию на фоне его посягательств на Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", лидеры и руководители МИД публикуют заявления в своих X.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре подчеркнул, что "между союзниками не должно быть угроз", и повторил позицию Осло в поддержку Дании.

"Позиция Норвегии решительная: Гренландия – это часть Королевства Дания. Норвегия полностью поддерживает суверенитет Королевства Дания. В НАТО есть широкое согласие относительно необходимости усилить безопасность в Арктике, в том числе на Гренландии", – добавил он.

"Мы не позволим шантажировать нас. Только Дания и Гренландия должны решать в вопросах, которые касаются Дании и Гренландии. Я всегда буду выступать в защиту моей страны и наших соседей-союзников", – подчеркнул премьер Швеции Ульф Кристерссон, отметив, что вопрос касается всей Европы, хотя тарифы анонсированы против меньшего количества стран.

"Швеция сейчас вовлечена в интенсивные дискуссии с другими странами ЕС, а также Норвегией и Британией, чтобы нарабатывать объединенный ответ", – добавил Кристерссон.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что споры между союзниками лучше всего решать через дискуссию, а не давление.

"Усиление безопасности в Арктике вместе с союзниками – очень важный вопрос для Финляндии. Это также является целью возглавляемых Данией и скоординированных между союзниками действий в Гренландии", – отметил Стубб.

Он подчеркнул поддержку принципов территориальной целостности и суверенитета государств и поддержку Дании и Гренландии.

"Тарифы подорвали бы трансатлантические отношения и угрожают опасной нисходящей спиралью", – подчеркнул Стубб.

"Если члены НАТО приняли решение о какой-то операции в Гренландии – то это именно для того, чтобы продемонстрировать, что для всех нас важна безопасность в Арктике, и мы готовы полноценно участвовать в этом вопросе – в том числе в рамках НАТО, рядом с Данией, территориальная целостность и суверенитет которой ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться шантажу", – отреагировал глава МИД Бельгии Максим Прево, добавив, что решение в этом споре нужно искать через диалог.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Британии Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.