У Європарламенті хочуть відкласти затвердження торгової угоди зі США через Гренландію

Лідери найбільших груп Європарламенту заявили про необхідність поставити на паузу затвердження торгової угоди ЄС зі США через нові тарифні погрози Трампа низці європейських країн за позицію щодо Гренландії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своїх X.

Голова групи Європейської народної партії, найбільшої фракції Європарламенту, Манфред Вебер зазначив, що на тлі останніх подій у відносинах зі США погодження торгової угоди слід поставити на паузу.

The EPP is in favour of the EU–U.S. trade deal, but given Donald Trump’s threats regarding Greenland, approval is not possible at this stage. The 0% tariffs on U.S. products must be put on hold. #EuropeanUnity – Manfred Weber (@ManfredWeber) January 17, 2026

"ЄНП підтримує торгову угоду ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії її затвердження на цьому етапі неможливе. Тарифи 0% на товари зі США потрібно поставити на паузу", – написав Вебер.

"25-відсоткові тарифи Трампа проти союзників, які підтримали Гренландію на тлі його імперських погроз – неприйнятні. Ми маємо діяти зараз: призупинити переговори щодо торгової угоди ЄС-США та активувати інструмент протидії тиску. ЄС не піддасться на залякування", – заявила лідерка групи соціал-демократів Іраче Гарсія Перес.

Trump’s 25% tariffs on allies supporting Greenland against his imperialist threats are unacceptable.



We must act now: suspend negotiations on the EU-US trade deal and activate the Anti-Coercion Instrument.



The EU will not bow to intimidation. – Iratxe García Pérez /❤️ (@IratxeGarper) January 17, 2026

Лідерка фракції Renew Europe Валері Айє також заявила, що за чинних обставин їхня політична група не вважає можливим голосувати за торгову угоду зі США.

Вона назвала неприйнятними тарифні погрози Трампа країнам, які заступилися за Данію та Гренландію, та нагадала, що цьому передували інші недружні кроки США щодо ЄС.

"Зараз час перейти від довіри до стримування. Відтак Renew Europe не може голосувати за торгову угоду ЄС-США, погоджену у Торнбері. Більш того, ЄС має бути готовим застосувати точкові пропорційні контрзаходи", – заявила Валері Айє.

Нагадаємо, 27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Реакція європейських столиць на неї була неоднозначною, від Європарламенту також лунала критика за надмірні поступки ЄС.

Перед тим США погрожували митами на європейські товари у розмірі 30%, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.