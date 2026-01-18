В Европарламенте хотят отложить утверждение торгового соглашения с США из-за Гренландии

Лидеры крупнейших групп Европарламента заявили о необходимости поставить на паузу утверждение торгового соглашения ЕС с США из-за новых тарифных угроз Трампа ряду европейских стран за позицию по Гренландии.

Как сообщает "Европейская правда", заявления они опубликовали в своих X.

Председатель группы Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Манфред Вебер отметил, что на фоне последних событий в отношениях с США согласование торгового соглашения следует поставить на паузу.

The EPP is in favour of the EU–U.S. trade deal, but given Donald Trump’s threats regarding Greenland, approval is not possible at this stage. The 0% tariffs on U.S. products must be put on hold. #EuropeanUnity – Manfred Weber (@ManfredWeber) January 17, 2026

"ЕНП поддерживает торговое соглашение ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии его утверждение на данном этапе невозможно. Тарифы 0% на товары из США нужно поставить на паузу", – написал Вебер.

"25-процентные тарифы Трампа против союзников, которые поддержали Гренландию на фоне его имперских угроз – неприемлемы. Мы должны действовать сейчас: приостановить переговоры по торговому соглашению ЕС-США и активировать инструмент противодействия давлению. ЕС не поддастся на запугивание", – заявила лидер группы социал-демократов Ираче Гарсия Перес.

Trump’s 25% tariffs on allies supporting Greenland against his imperialist threats are unacceptable.



We must act now: suspend negotiations on the EU-US trade deal and activate the Anti-Coercion Instrument.



The EU will not bow to intimidation. – Iratxe García Pérez /❤️ (@IratxeGarper) January 17, 2026

Лидер фракции Renew Europe Валери Айе также заявила, что при нынешних обстоятельствах их политическая группа не считает возможным голосовать за торговое соглашение с США.

Она назвала неприемлемыми тарифные угрозы Трампа странам, которые вступились за Данию и Гренландию, и напомнила, что этому предшествовали другие недружественные шаги США в отношении ЕС.

"Сейчас время перейти от доверия к сдерживанию. Поэтому Renew Europe не может голосовать за торговое соглашение ЕС-США, согласованное в Торнбери. Более того, ЕС должен быть готовым применить точечные пропорциональные контрмеры", – заявила Валери Айе.

Напомним, 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Реакция европейских столиц на него была неоднозначной, от Европарламента также звучала критика за чрезмерные уступки ЕС.

Перед тем США угрожали пошлинами на европейские товары в размере 30%, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.