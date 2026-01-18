Укр Рус Eng

В Европарламенте хотят отложить утверждение торгового соглашения с США из-за Гренландии

Новости — Воскресенье, 18 января 2026, 11:03 — Мария Емец

Лидеры крупнейших групп Европарламента заявили о необходимости поставить на паузу утверждение торгового соглашения ЕС с США из-за новых тарифных угроз Трампа ряду европейских стран за позицию по Гренландии.

Как сообщает "Европейская правда", заявления они опубликовали в своих X.

Председатель группы Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Манфред Вебер отметил, что на фоне последних событий в отношениях с США согласование торгового соглашения следует поставить на паузу.

"ЕНП поддерживает торговое соглашение ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии его утверждение на данном этапе невозможно. Тарифы 0% на товары из США нужно поставить на паузу", – написал Вебер.

"25-процентные тарифы Трампа против союзников, которые поддержали Гренландию на фоне его имперских угроз – неприемлемы. Мы должны действовать сейчас: приостановить переговоры по торговому соглашению ЕС-США и активировать инструмент противодействия давлению. ЕС не поддастся на запугивание", – заявила лидер группы социал-демократов Ираче Гарсия Перес.

Лидер фракции Renew Europe Валери Айе также заявила, что при нынешних обстоятельствах их политическая группа не считает возможным голосовать за торговое соглашение с США.

Она назвала неприемлемыми тарифные угрозы Трампа странам, которые вступились за Данию и Гренландию, и напомнила, что этому предшествовали другие недружественные шаги США в отношении ЕС.

"Сейчас время перейти от доверия к сдерживанию. Поэтому Renew Europe не может голосовать за торговое соглашение ЕС-США, согласованное в Торнбери. Более того, ЕС должен быть готовым применить точечные пропорциональные контрмеры", – заявила Валери Айе.

Напомним, 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Реакция европейских столиц на него была неоднозначной, от Европарламента также звучала критика за чрезмерные уступки ЕС.

Перед тем США угрожали пошлинами на европейские товары в размере 30%, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

