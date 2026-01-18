Орбан похвастался приглашением от Трампа войти в его Совет мира

Премьер Венгрии Виктор Орбан обнародовал письмо американского президента Дональда Трампа, в котором тот приглашает Венгрию присоединиться к его Совету мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан сообщил в Х.

Венгерский премьер считает, что это решение является признанием усилий Венгрии на пути к миру.

"Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе Совета мира в качестве основателя. Мы, конечно же, приняли это почетное приглашение", – написал Орбан.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Совет мира описывают как "международную организацию, которая ставит своей целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

По словам источников, Трамп уже пригласил в члены Совета мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств.

Впервые идея Совета мира появилась в соглашении о прекращении боевых действий в секторе Газа.