Вісім країн НАТО заявили, що тарифні погрози Трампа підривають трансатлантичну єдність

Згідно з заявою Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Сполученого Королівства, погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа підривають трансатлантичні відносини.

Текст заяви опублікований на сайті німецького уряду, передає "Європейська правда".

Вісім країн-членів НАТО заявили про прагнення зміцнити безпеку в Арктиці як спільний трансатлантичний інтерес. За їх словами, заздалегідь скоординовані данські навчання Arctic Endurance, проведені спільно з союзниками, відповідають цій необхідності.

Вони запевнили, що навчання не становлять загрози для нікого.

"Ми повністю солідарні з Королівством Данія та народом Гренландії. Спираючись на процес, розпочатий минулого тижня, ми готові до діалогу на основі принципів суверенітету та територіальної цілісності, які ми твердо підтримуємо", – йдеться у заяві.

"Погрози введення мит підривають трансатлантичні відносини та створюють ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Ми й надалі будемо єдині та скоординовані у нашій реакції. Ми прагнемо захищати наш суверенітет", – наголосили країни-підписанти.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.

