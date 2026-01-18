Восемь стран НАТО заявили, что тарифные угрозы Трампа подрывают трансатлантическое единство

Согласно заявлению Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Соединенного Королевства, угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа подрывают трансатлантические отношения.

Текст заявления опубликован на сайте немецкого правительства, передает "Европейская правда".

Восемь стран-членов НАТО заявили о стремлении укрепить безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес. По их словам, заранее скоординированные датские учения Arctic Endurance, проведенные совместно с союзниками, отвечают этой необходимости.

Они заверили, что учения не представляют угрозы для кого-либо.

"Мы полностью солидарны с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем", – говорится в заявлении.

"Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации. Мы и в дальнейшем будем едины и скоординированы в нашей реакции. Мы стремимся защищать наш суверенитет", – подчеркнули страны-подписанты.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.

Читайте также Будет ли Европа воевать за Гренландию? Как требование Трампа стало вызовом для НАТО