ЗМІ: Трамп у приватних розмовах посилює критику Канади за нездатність протидіяти РФ і Китаю

Президент США Дональд Трамп приватно посилює свою увагу до іншої цілі в Західній півкулі, все частіше скаржачись своїм помічникам протягом останніх тижнів на вразливість Канади перед супротивниками США в Арктиці.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох американських посадовців, високопосадовця адміністрації та трьох колишніх високопосадовців, обізнаних з цими дискусіями, передає "Європейська правда".

Поки радники Трампа працюють над досягненням його мети щодо придбання Гренландії, президент все більше турбується про те, що, на його думку, Канада також не здатна захистити свої кордони від вторгнення Росії чи Китаю, і конкретно стверджує, що Канада повинна витрачати більше на оборону, заявили посадовці.

Вони зазначили, що його тиск прискорив внутрішні дискусії про більш широку арктичну стратегію і потенційне досягнення угоди з Канадою цього року про зміцнення її північного кордону.

"Трамп дійсно стурбований тим, що США продовжують дрейфувати в Західній півкулі, і зосереджений на цьому", – сказав один із посадовців.

Чинні американські посадовці заявили, що не йдеться про розміщення американських військ на північному кордоні Канади. І на відміну від Гренландії, Трамп не прагне придбати Канаду і не заявляє, що може захопити її за допомогою американських збройних сил, заявили високопосадовець адміністрації та нинішні і колишні американські посадовці.

Посилення особистої уваги президента до Канади, відносини якої з США були дуже напруженими, відбувається в той час, коли він перетворює деякі зі своїх давніх критичних зауважень щодо сусідів Америки в Західній півкулі на дії, спрямовані на розширення впливу США в регіоні.

На запитання про нещодавню повторну увагу президента до Канади за закритими дверима, речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що указ, підписаний Трампом у квітні минулого року, "підкреслює зобов'язання США щодо забезпечення свободи судноплавства та американського домінування в арктичних водах".

Критика Канади з боку Трампа почалася ще під час його першого терміну. Минулого року вона досягла апогею, коли він погрожував застосувати "економічну силу", щоб захопити країну і перетворити її з північного сусіда Америки на 51-й штат. Трамп розпалив торгову війну з Канадою і відкрито сперечався з її урядом. Останнім часом ці публічні напруження стихли.

