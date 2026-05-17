Укр Рус Eng

Опитування: 84% німців стурбовані станом справ у країні

Новини — Неділя, 17 травня 2026, 12:03 — Ірина Кутєлєва

Опитування показало, що 84% респондентів стурбовані або дуже стурбовані станом справ у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень INSA, які наводить DW.

Згідно з даними опитування, 64% респондентів також вважають, що жодна з можливих коаліцій не зможе вирішити проблеми країни.

Це опитування було проведено трохи більше ніж через рік після того, як до влади прийшла коаліція, що складається з консервативного блоку ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца та лівоцентристської СДПН.

Що стосується проблем уряду, 42% опитаних в рівній мірі звинувачують обидві партії, 37% вважають головним чином відповідальними ХДС, а 14% – СДПН.

47% респондентів заявили, що вони проти будь-якої співпраці уряду з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), яка набирає популярність в опитуваннях.

Близько 67% також заявили, що хотіли б, щоб Мерц пішов з посади канцлера, якщо заплановані урядом соціальні та податкові реформи проваляться.

Нещодавно проведене опитування також показало, що 47% жителів Німеччини виступають за розпуск керівної коаліції у складі ХДС/ХСС та СДПН, і більшість із них хотіли би проведення дострокових виборів.

Повідомляли також, що через рік після приходу до влади популярність канцлера Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Опитування
Реклама: