Опитування: 84% німців стурбовані станом справ у країні

Опитування показало, що 84% респондентів стурбовані або дуже стурбовані станом справ у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом соціологічних досліджень INSA, які наводить DW.

Згідно з даними опитування, 64% респондентів також вважають, що жодна з можливих коаліцій не зможе вирішити проблеми країни.

Це опитування було проведено трохи більше ніж через рік після того, як до влади прийшла коаліція, що складається з консервативного блоку ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца та лівоцентристської СДПН.

Що стосується проблем уряду, 42% опитаних в рівній мірі звинувачують обидві партії, 37% вважають головним чином відповідальними ХДС, а 14% – СДПН.

47% респондентів заявили, що вони проти будь-якої співпраці уряду з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), яка набирає популярність в опитуваннях.

Близько 67% також заявили, що хотіли б, щоб Мерц пішов з посади канцлера, якщо заплановані урядом соціальні та податкові реформи проваляться.

Нещодавно проведене опитування також показало, що 47% жителів Німеччини виступають за розпуск керівної коаліції у складі ХДС/ХСС та СДПН, і більшість із них хотіли би проведення дострокових виборів.

Повідомляли також, що через рік після приходу до влади популярність канцлера Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.