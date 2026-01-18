СМИ: Трамп в частных беседах усиливает критику Канады за неспособность противостоять РФ и Китаю

Президент США Дональд Трамп в частном порядке усиливает свое внимание к другой цели в Западном полушарии, все чаще жалуясь своим помощникам в течение последних недель на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников, высокопоставленного чиновника администрации и трех бывших высокопоставленных чиновников, знакомых с этими дискуссиями, передает "Европейская правда".

Пока советники Трампа работают над достижением его цели по приобретению Гренландии, президент все больше беспокоится о том, что, по его мнению, Канада также не способна защитить свои границы от вторжения России или Китая, и конкретно утверждает, что Канада должна тратить больше на оборону, заявили чиновники.

Они отметили, что его давление ускорило внутренние дискуссии о более широкой арктической стратегии и потенциальном достижении соглашения с Канадой в этом году об укреплении ее северной границы.

"Трамп действительно обеспокоен тем, что США продолжают дрейфовать в Западном полушарии, и сосредоточен на этом", – сказал один из чиновников.

Действующие американские чиновники заявили, что речь не идет о размещении американских войск на северной границе Канады. И в отличие от Гренландии, Трамп не стремится приобрести Канаду и не заявляет, что может захватить ее с помощью американских вооруженных сил, заявили высокопоставленный чиновник администрации и нынешние и бывшие американские чиновники.

Усиление личного внимания президента к Канаде, отношения которой с США были очень напряженными, происходит в то время, когда он превращает некоторые из своих давних критических замечаний в отношении соседей Америки в Западном полушарии в действия, направленные на расширение влияния США в регионе.

На вопрос о недавнем повторном внимании президента к Канаде за закрытыми дверями, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что указ, подписанный Трампом в апреле прошлого года, "подчеркивает обязательства США по обеспечению свободы судоходства и американского доминирования в арктических водах".

Критика Канады со стороны Трампа началась еще во время его первого срока. В прошлом году она достигла апогея, когда он угрожал применить "экономическую силу", чтобы захватить страну и превратить ее из северного соседа Америки в 51-й штат. Трамп разжег торговую войну с Канадой и открыто спорил с ее правительством. В последнее время эти публичные напряжения утихли.

