Мелоні скасувала поїздку на Кіпр через інцидент з наїздом авто на пішоходів у Модені

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідає Модену в неділю – на наступний день після того, як у цьому місті внаслідок інциденту з наїздом автомобіля постраждало вісім осіб.

Як зазначено, щоб поїхати у Модену, Мелоні довелось скасувати зустріч у Нікосії з президентом Кіпру.

Президент Італії Серджо Маттарелла також відвідає Модену.

Прокуратура Модени повідомила в неділю у своїй заяві, що стосовно підозрюваного ведеться розслідування за підозрою у замаху на масове вбивство та заподіянні тілесних ушкоджень.

У відомстві додали, що наразі тривають заходи з встановлення мотиву його дій.

"У 2022 році чоловік проходив лікування з приводу психічних проблем, пов'язаних із шизоїдним розладом особистості, після чого він зник з поля зору", – повідомив мер Модени Массімо Меццетті в суботу ввечері телеканалу RaiNews24.

16 травня у центрі Модени водій автівки на великій швидкості в’їхав у натовп пішоходів.

Внаслідок інциденту вісім осіб отримали поранення, четверо з них перебувають у важкому стані. Трьох з них реанімували на місці, двом постраждалим довелось ампутувати ноги.

Нагадаємо, на початку травня через наїзд автомобіля на людей на пішохідній вулиці Гріммайшештрасе у Лейпцигу двоє людей загинули та ще двоє отримали серйозні травми.

Підозрюваним у смертельному наїзді є 33-річний місцевий житель, який вже мав справу з поліцією.