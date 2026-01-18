Міністр фінансів США виправдовує тарифні погрози Трампа

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що запровадження тарифів проти восьми європейських держав потрібне для уникнення національної надзвичайної ситуації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Це стратегічне рішення президента. Це геополітичне рішення. І він може використати економічну міць США, щоб уникнути гарячої війни. То чому б нам цього не зробити?" – сказав міністр.

Бессент коментував рішення президента Дональда Трампа ввести мита проти восьми європейських країн за їхню підтримку Гренландії, яку, на думку президента, необхідно отримати Сполученим Штатам. Трамп не виключив використання військової сили для завоювання Гренландії.

"Президент Трамп діє стратегічно", – сказав Бессент, захищаючи зусилля Трампа щодо захоплення Гренландії.

"Він дивиться далі цього року. Він дивиться далі наступного року на те, що може статися в битві в Арктиці. Ми не будемо передавати нашу національну безпеку на аутсорсинг. Ми не будемо передавати безпеку нашої півкулі на аутсорсинг іншим країнам", – сказав він.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.

Читайте також Чи буде Європа воювати за Гренландію? Як вимога Трампа стала викликом для НАТО