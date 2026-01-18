Министр финансов США оправдывает тарифные угрозы Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что введение тарифов против восьми европейских государств необходимо для предотвращения национальной чрезвычайной ситуации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Это стратегическое решение президента. Это геополитическое решение. И он может использовать экономическую мощь США, чтобы избежать горячей войны. Так почему бы нам этого не сделать?" – сказал министр.

Бессент комментировал решение президента Дональда Трампа ввести пошлины против восьми европейских стран за их поддержку Гренландии, которую, по мнению президента, необходимо получить Соединенным Штатам. Трамп не исключил использования военной силы для завоевания Гренландии.

"Президент Трамп действует стратегически", – сказал Бессент, защищая усилия Трампа по захвату Гренландии.

"Он смотрит дальше этого года. Он смотрит дальше следующего года на то, что может произойти в битве в Арктике. Мы не будем передавать нашу национальную безопасность на аутсорсинг. Мы не будем передавать безопасность нашего полушария на аутсорсинг другим странам", – сказал он.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.

