У Німеччині істотно поменшало росіян, які просять притулку

Все менше російських громадян подають заявки на надання притулку в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

З початку січня до кінця листопада минулого року було зареєстровано 3640 заяв росіян щодо надання притулку. У 2024 році їх було 5625, після піку в 9028 у 2023 році.

Згідно з повідомленням, Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) відхилило більшість заяв.

Федеральне міністерство внутрішніх справ заявило, що скоригований рівень захисту (без урахування офіційних відмов і дублінських процедур) для громадян Росії становив 6,8% з січня по листопад 2025 року. У 2023 році було задоволено 29% заяв.

Як повідомлялося, Фінляндія відмовила у притулку більшості росіян, які втекли від мобілізації.

Нагадаємо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У квітні 2024 року фінський уряд, переглядаючи рішення, залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, а топдепутату, який висловився за відкриття кордону, після шквалу обурення довелось піти у відставку.