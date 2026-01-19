В Германии существенно уменьшилось количество россиян, просящих убежища

Все меньше российских граждан подают заявки на предоставление убежища в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

С начала января до конца ноября прошлого года было зарегистрировано 3640 заявлений россиян о предоставлении убежища. В 2024 году их было 5625, после пика в 9028 в 2023 году.

Согласно сообщению, Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) отклонило большинство заявлений.

Федеральное министерство внутренних дел заявило, что скорректированный уровень защиты (без учета официальных отказов и дублинских процедур) для граждан России составил 6,8% с января по ноябрь 2025 года. В 2023 году было удовлетворено 29% заявлений.

Как сообщалось, Финляндия отказала в убежище большинству россиян, бежавших от мобилизации.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, который начал развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле 2024 года финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, а топ-депутату, высказавшемуся за открытие границы, после шквала возмущения пришлось уйти в отставку.