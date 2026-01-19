Кандидат лівоцентристів виграв перший тур президентських виборів у Португалії

Антоніу Жозе Сегуро, колишній голова Соціалістичної партії Португалії, здобув несподівану перемогу в першому турі президентських виборів у неділю, згідно з даними національної виборчої комісії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

З трохи більше ніж 31 % голосів, перемога Сегуро стала несподіваним потрясінням для Андре Вентури, лідера ультраправої партії Chega. Передвиборчі опитування постійно показували, що він користується найсильнішою підтримкою серед виборців, які мають право голосу.

Оскільки жоден з кандидатів не отримав абсолютної більшості, Сегуро і Вентура зійдуться у другому турі виборів 8 лютого.

Здатність Вентури забезпечити собі майже чверть голосів у неділю підкреслює, наскільки значним було зростання його партії Chega в Португалії. За шість років ультранаціоналістична група перетворилася з партії, що мала лише одного депутата в парламенті, на провідну опозиційну партію країни, яка контролює більше чверті місць у законодавчому органі країни.

Португалія є напівпрезидентською республікою, в якій президент є главою держави і має право призначати прем'єр-міністра та розпускати парламент.

Президент також має право накладати вето на закони, ратифікувати міжнародні договори, призначати деяких членів ключових державних і судових органів та видавати помилування. Крім того, як верховний головнокомандувач збройних сил країни, президент має значний вплив на розгортання португальських військових сил.

Професор права Марсело Ребелу де Соуза домінував на посаді президента протягом останнього десятиліття. Незважаючи на те, що він був сином міністра в уряді диктатора Антоніу де Олівейра Салазара в 20 столітті, Ребело де Соуза допоміг написати демократичну конституцію країни і використав ці знання для складання вичерпних коментарів до урядового законодавства. Він також був відомий своєю, здавалося б, безмежною енергією та готовністю робити селфі з представниками громадськості.

Хоча 14 кандидатів змагалися за право стати наступником Ребелу де Соузи, троє з них були дискваліфіковані через відсутність необхідної кількості підписів для висунення на посаду президента.

Хоча Вентура показав високі результати в неділю, мало хто вірить, що він має реальні шанси на перемогу в другому турі. Політичні оглядачі очікують, що громадськість мобілізується, щоб не допустити його до президентського палацу, і об'єднається навколо Сегуро. Це може не мати значення для Вентури, який заявив, що не має реального інтересу бути "президентом всього португальського народу" і натякнув, що балотується лише для того, щоб оцінити підтримку своєї можливої кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

На останніх парламентських виборах Chega вела агресивну передвиборчу кампанію проти імміграції.

За підсумками останніх виборів у травні 2025 року Chega стала другою за розміром партією парламенту Португалії.