Кандидат левоцентристов выиграл первый тур президентских выборов в Португалии

Антониу Жозе Сегуро, бывший председатель Социалистической партии Португалии, одержал неожиданную победу в первом туре президентских выборов в воскресенье, согласно данным национальной избирательной комиссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

С чуть более 31% голосов победа Сегуро стала неожиданным потрясением для Андре Вентуры, лидера ультраправой партии Chega. Предвыборные опросы постоянно показывали, что он пользуется самой сильной поддержкой среди избирателей, имеющих право голоса.

Поскольку ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, Сегуро и Вентура сойдутся во втором туре выборов 8 февраля.

Способность Вентуры обеспечить себе почти четверть голосов в воскресенье подчеркивает, насколько значительным был рост его партии Chega в Португалии. За шесть лет ультранационалистическая группа превратилась из партии, имевшей только одного депутата в парламенте, в ведущую оппозиционную партию страны, которая контролирует более четверти мест в законодательном органе страны.

Португалия является полупрезидентской республикой, в которой президент является главой государства и имеет право назначать премьер-министра и распускать парламент.

Президент также имеет право налагать вето на законы, ратифицировать международные договоры, назначать некоторых членов ключевых государственных и судебных органов и выдавать помилования. Кроме того, как верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, президент имеет значительное влияние на развертывание португальских вооруженных сил.

Профессор права Марсело Ребелу де Соуза доминировал на посту президента в течение последнего десятилетия. Несмотря на то, что он был сыном министра в правительстве диктатора Антониу де Оливейра Салазара в 20 веке, Ребело де Соуза помог написать демократическую конституцию страны и использовал эти знания для составления исчерпывающих комментариев к правительственному законодательству. Он также был известен своей, казалось бы, безграничной энергией и готовностью делать селфи с представителями общественности.

Хотя 14 кандидатов боролись за право стать преемником Ребелу де Соузы, трое из них были дисквалифицированы из-за отсутствия необходимого количества подписей для выдвижения на пост президента.

Хотя Вентура показал высокие результаты в воскресенье, мало кто верит, что у него есть реальные шансы на победу во втором туре. Политические обозреватели ожидают, что общественность мобилизуется, чтобы не допустить его в президентский дворец, и объединится вокруг Сегуро. Это может не иметь значения для Вентуры, который заявил, что не имеет реального интереса быть "президентом всего португальского народа" и намекнул, что баллотируется только для того, чтобы оценить поддержку своей возможной кандидатуры на пост премьер-министра.

На последних парламентских выборах Chega вела агрессивную предвыборную кампанию против иммиграции.

По итогам последних выборов в мае 2025 года Chega стала второй по величине партией парламента Португалии.