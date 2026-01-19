СМИ: число погибших в результате столкновения поездов в Испании возросло до 39

В Испании в результате столкновения двух скоростных поездов в городе Адамус испанской провинции Кордова погибли уже 39 человек.

Об этом агентству EFE стало известно из источников, близких к расследованию, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, 73 человека госпитализированы, 24 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них четверо несовершеннолетних.

Глава железнодорожного оператора Испании Renfe Альваро Фернандес Эредия по прибытии в город Адамус отметил, что "еще трудно оценить масштабы произошедшего".

Он выразил "искренние соболезнования семьям и близким жертв железнодорожной аварии".

Несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Несколько вагонов второго поезда упали с четырехметрового склона, что затрудняет доступ к месту аварии.

Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал аварию "чрезвычайно странной" и уточнил, что она произошла на прямом участке, что дорога была отремонтирована в мае, и выразил уверенность, что расследование выяснит причины, сообщает El Pais.

Учитывая серьезность происшествия, премьер-министр Педро Санчес отменил все запланированные на понедельник встречи, включая встречу с лидером оппозиции Альберто Нуньесом Фейхоо.

В начале октября в районе словацкого города Рожнява столкнулись два экспресса, в результате чего пострадали 69 человек.

27 октября в Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком между городами Белчице и Брезнице, в результате чего шесть человек получили ранения.