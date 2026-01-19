Прем'єр Норвегії підтвердив лист Трампа щодо Нобеля і підкреслив непохитну позицію по Гренландії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив, що отримав лист від президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав норвезькому виданню VG, передає "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що це повідомлення я отримав вчора в другій половині дня від президента Трампа. Воно надійшло у відповідь на коротке повідомлення, яке я надіслав президенту Трампу раніше того ж дня від свого імені та від імені президента Фінляндії Александра Стубба", – сказав Стьоре.

Він пояснює, що позиція Норвегії щодо питання Гренландії є непохитною.

"Гренландія є частиною Королівства Данія, і Норвегія повністю підтримує Королівство Данія в цьому питанні. Ми також підтримуємо відповідальне посилення НАТО роботи з забезпечення безпеки та стабільності в Арктиці. Щодо Нобелівської премії миру, я неодноразово чітко пояснював Трампу добре відомий факт, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії", – заявив прем'єр Норвегії.

Раніше стало відомо, що Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Він також заявив, що Данія протягом 20 років нічого не могла вдіяти з російською загрозою на Гренландії.