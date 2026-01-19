Премьер Норвегии подтвердил письмо Трампа о Нобеле и подчеркнул непоколебимую позицию по Гренландии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил, что получил письмо от президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал норвежскому изданию VG, передает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что это сообщение я получил вчера во второй половине дня от президента Трампа. Оно поступило в ответ на короткое сообщение, которое я отправил президенту Трампу ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба", – сказал Стьёре.

Он объясняет, что позиция Норвегии по вопросу Гренландии является непоколебимой.

"Гренландия является частью Королевства Дания, и Норвегия полностью поддерживает Королевство Дания в этом вопросе. Мы также поддерживаем ответственное усиление НАТО работы по обеспечению безопасности и стабильности в Арктике. Что касается Нобелевской премии мира, я неоднократно четко объяснял Трампу хорошо известный факт, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии", – заявил премьер Норвегии.

Ранее стало известно, что Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Он также заявил, что Дания в течение 20 лет ничего не могла поделать с российской угрозой на Гренландии.