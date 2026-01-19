У Німеччині закликали Європу готувати "торгову базуку" проти тарифів Трампа

Німецький міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС повинен підготувати так звану "торгову базуку", щоб бути готовим до відповідних дій, якщо останні погрози Дональда Трампа щодо введення мит будуть реалізовані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Існує законодавчо встановлений європейський інструментарій для реагування на економічний шантаж за допомогою дуже чутливих заходів. І зараз ми повинні розглянути можливість використання цих заходів", – заявив Клінгбайль, стоячи поруч зі своїм французьким колегою Роланом Лескюром у Берліні.

"Зараз потрібно все підготувати", – додав він, підкресливши, що "ми готові знайти рішення".

"Ми простягаємо руку, але не готові піддаватися шантажу", – сказав він.

Офіс Емманюеля Макрона оголосив у неділю, що Франція попросить ЄС активувати інструмент проти примусу, так звану "торгову базуку". Німеччина часто неохоче вживає таких далекосяжних заходів, не в останню чергу для захисту своєї економіки, яка залежить від експорту.

Коментарі Клінгбайля свідчать про готовність зайняти більш жорстку позицію щодо Вашингтона, але зараз усі погляди прикуті до консервативного канцлера Фрідріха Мерца, який в понеділок в другій половині дня виступить перед журналістами і в минулому був більш примирливим щодо адміністрації Трампа, ніж віцеканцлер з лівоцентристських сил.

Європейський Союз розглядає можливість вжиття заходів у відповідь на погрози США щодо Гренландії: до них належать мита на загальну суму 93 млрд євро або обмеження для американських компаній, що працюють на європейському ринку.