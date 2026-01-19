В Германии призвали Европу готовить "торговую базуку" против тарифов Трампа

Немецкий министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что ЕС должен подготовить так называемую "торговую базуку", чтобы быть готовым к ответным действиям, если последние угрозы Дональда Трампа о введении пошлин будут реализованы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Существует законодательно установленный европейский инструментарий для реагирования на экономический шантаж с помощью очень чувствительных мер. И сейчас мы должны рассмотреть возможность использования этих мер", – заявил Клингбайль, стоя рядом со своим французским коллегой Роланом Лескюром в Берлине.

"Сейчас нужно все подготовить", – добавил он, подчеркнув, что "мы готовы найти решение".

"Мы протягиваем руку, но не готовы поддаваться шантажу", – сказал он.

Офис Эмманюэля Макрона объявил в воскресенье, что Франция попросит ЕС активировать инструмент против принуждения, так называемую "торговую базуку". Германия часто неохотно принимает такие далеко идущие меры, не в последнюю очередь для защиты своей экономики, которая зависит от экспорта.

Комментарии Клингбайля свидетельствуют о готовности занять более жесткую позицию в отношении Вашингтона, но сейчас все взгляды прикованы к консервативному канцлеру Фридриху Мерцу, который в понедельник во второй половине дня выступит перед журналистами и в прошлом был более примирительным в отношении администрации Трампа, чем вице-канцлер из левоцентристских сил.

Европейский Союз рассматривает возможность принятия мер в ответ на угрозы США в отношении Гренландии: к ним относятся пошлины на общую сумму 93 млрд евро или ограничения для американских компаний, работающих на европейском рынке.