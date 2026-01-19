ЗМІ: ЄС готує мита на 93 мільярди євро на товари зі США через погрози Трампа

Європейський Союз розглядає можливість вжиття заходів у відповідь на погрози США щодо Гренландії: до них належать мита на загальну суму 93 мільярди євро або обмеження для американських компаній, що працюють на європейському ринку.

Про це стало відомо Spiegel від дипломата ЄС, передає "Європейська правда".

Причиною цього є погроза президента США Дональда Трампа ввести додаткові мита для Данії, Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії, які висловили незгоду з позицією Трампа щодо Гренландії.

Як повідомив виданню дипломат ЄС, на зустрічі постійних представників у Брюсселі країни-члени погодилися, що введення таких мит США буде надмірним заходом і що ЄС повинен відреагувати. У неділю ввечері посли ЄС ще не досягли згоди щодо введення нових тарифів у відповідь на дії США. Однак зустріч послів "пройшла добре".

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта планує скликати спеціальний саміт глав держав і урядів ЄС найближчими днями. Саміт буде присвячений реакції ЄС на погрози Трампа щодо введення мит. Його консультації з державами-членами ЄС показали, що вони рішуче підтримують Данію та Гренландію і готові протистояти будь-яким формам примусу. Вони як і раніше готові до конструктивної співпраці з США. Інсайдер ЄС повідомив Reuters, що саміт, ймовірно, відбудеться в четвер і що планується очна зустріч.

Якщо в останньому раунді тарифного спору щодо Гренландії не буде досягнуто згоди з США, мита, вже призначені в липні, на суму 93 мільярди євро, що охоплюють такі товари, як американський бурбон, деталі літаків, соя та птиця, автоматично набудуть чинності 6 лютого, повідомив Reuters дипломат ЄС.

ЄС призупинив введення цих тарифів після досягнення торговельної угоди з США. Ця угода спочатку передбачала безмитну торгівлю товарами з США та 15-відсотковий тариф на товари ЄС у США. Однак, за словами лідера ЄНП Манфреда Вебера, Європейський парламент тепер відклав необхідне прийняття цієї угоди, заплановане на середу, на невизначений термін.

Приводом стало оголошення президента США Дональда Трампа про те, що з 1 лютого на товари з деяких країн ЄС буде накладено додатковий 10-відсотковий тариф, якщо ЄС виступить проти придбання США Гренландії, яка належить Данії. Загроза введення мита стосується восьми європейських країн-членів НАТО.