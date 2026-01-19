Стала известна дата проведения внеочередного саммита лидеров ЕС в Брюсселе по угрозам Трампа

Внеочередной саммит Европейского совета, посвященный обсуждению отношений Европейского Союза и Соединенных Штатов, учитывая намерения США по Гренландии, состоится в четверг, 22 января в Брюсселе.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили спикеры президента Европейского совета Антониу Кошти.

Саммит лидеров ЕС для обсуждения угроз Трампа ввести тарифы в случае препятствования государств-членов Евросоюза его планам по Гренландии состоится в Брюсселе 22 января.

"Президент Кошта созывает специальное заседание Европейского совета по трансатлантическим отношениям в четверг, 22 января в 19:00 (20:00 по киевскому времени. – „ЕП")", – сообщили собеседники "Европейской правды".

Ранее уточнялось, что саммит состоится при личном участии лидеров государств-членов ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС в ближайшие дни собираются на внеочередную встречу, учитывая напряженность вокруг Гренландии.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.