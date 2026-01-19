ЗМІ: США торік намагалися отримати інформацію про данські військові об'єкти в Гренландії

Минулого року США кілька разів намагалися змусити данських військових передати інформацію про Гренландію.

Про це повідомила данська газета Berlingske, посилаючись на документи збройних сил і Міністерства оборони в Копенгагені, передає "Європейська правда".

Газета заявила, що отримала документи в сильно цензурованій версії – з міркувань національної безпеки.

За повідомленнями, американський військовий посадовець, особа якого тримається в таємниці, двічі зв'язувався з данським військовим командуванням у Гренландії електронною поштою в січні 2025 року, з інтервалом у шість днів. Запити, очевидно, стосувалися інформації про інфраструктуру Гренландії. Зокрема, за даними газети Berlingske, листування стосувалося "портів, аеропортів, засобів зв'язку та радіолокаційних установок".

У першому електронному листі від 16 січня 2025 року США запросили "інформацію" та "контактних осіб", до яких можна звернутися. У відповіді наступного дня Арктичне командування звернулося до данського офіцера зв'язку на американській космічній базі Пітуффік на півночі острова. Офіцер зв'язку Ларс Х. Мадсен був описаний як "чудове джерело інформації про все, що стосується Гренландії".

За даними газети, невідомо, чи насправді Мадсен передавав інформацію США. Він не відповів на запит про коментар від Berlingske. Однак листування електронною поштою свідчить, що данські збройні сили в Гренландії реагували на американські повідомлення в дружній і поступливій манері.

22 січня до данського військового командування в Гренландії знову звернулися: "Я шукаю деяку базову інформацію", – йшлося в електронному листі. Відправник обґрунтував свій запит тим, що США "працюють над..." – ключовий фрагмент у документах вилучено.

При цьому американець обійшов звичайні канали, такі як Міністерство оборони або Державний департамент. Натомість він неформально зв'язався зі своїми данськими колегами в Гренландії.

Данці, судячи з усього, були стурбовані. 18 січня 2025 року оперативне керівництво Міністерства оборони Данії поінформувало електронною поштою ряд ключових співробітників збройних сил про американський запит. Відправник електронного листа згадав "поточну стратегічну ситуацію щодо Гренландії".

Через три дні Міністерство оборони звернулося до Командування оборони, провідного підрозділу збройних сил, з проханням надати додаткову інформацію щодо запиту США. Як повідомляє Berlingske, міністерство попросило "більш детальну інформацію щодо того, чи стосується це..." і чи має Командування оборони "інформацію про...". Знову ж таки, ключові фрагменти були вилучені.

Термін, зазначений в електронному листі, свідчить про те, що питання вважалося терміновим: відправник хотів отримати інформацію "якнайшвидше" і "не пізніше 15:00 сьогодні". Командування оборони відповіло о 14:30. Однак, за даними Berlingske, електронний лист настільки сильно цензурований, що його зміст залишається неясним.

26 січня 2025 року Міністерство оборони також було поінформоване про другий запит від США: "Як можна бачити тут, цей запит також надходить від (ім'я вилучено) і має розглядатися як продовження першого запиту з цього питання". Тут також, як видається, значна частина електронного листа була цензурована, тому незрозуміло, яку інформацію американці запитували раніше.

Ситуація довкола Гренландії загострилася раніше цього місяця, коли президент США Дональд Трамп став наполягати на своєму давньому бажанні заволодіти Гренландією.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.