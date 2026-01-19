СМИ: США в прошлом году пытались получить информацию о датских военных объектах в Гренландии

В прошлом году США несколько раз пытались заставить датских военных передать информацию о Гренландии.

Об этом сообщила датская газета Berlingske, ссылаясь на документы вооруженных сил и Министерства обороны в Копенгагене, передает "Европейская правда".

Газета заявила, что получила документы в сильно цензурированной версии – из соображений национальной безопасности.

По сообщениям, американский военный чиновник, личность которого держится в тайне, дважды связывался с датским военным командованием в Гренландии по электронной почте в январе 2025 года, с интервалом в шесть дней. Запросы, очевидно, касались информации об инфраструктуре Гренландии. В частности, по данным газеты Berlingske, переписка касалась "портов, аэропортов, средств связи и радиолокационных установок".

В первом электронном письме от 16 января 2025 года США запросили "информацию" и "контактных лиц", к которым можно обратиться. В ответе на следующий день Арктическое командование обратилось к датскому офицеру связи на американской космической базе Питуффик на севере острова. Офицер связи Ларс Х. Мадсен был описан как "отличный источник информации обо всем, что касается Гренландии".

По данным газеты, неизвестно, действительно ли Мадсен передавал информацию США. Он не ответил на запрос о комментарии от Berlingske. Однако переписка по электронной почте свидетельствует, что датские вооруженные силы в Гренландии реагировали на американские сообщения в дружественной и уступчивой манере.

22 января к датскому военному командованию в Гренландии снова обратились: "Я ищу некоторую базовую информацию", – говорилось в электронном письме. Отправитель обосновал свой запрос тем, что США "работают над..." – ключевой фрагмент в документах изъят.

При этом американец обошел обычные каналы, такие как Министерство обороны или Государственный департамент. Вместо этого он неформально связался со своими датскими коллегами в Гренландии.

Датчане, судя по всему, были обеспокоены. 18 января 2025 года оперативное руководство Министерства обороны Дании проинформировало по электронной почте ряд ключевых сотрудников вооруженных сил об американском запросе. Отправитель электронного письма упомянул "текущую стратегическую ситуацию в отношении Гренландии".

Через три дня Министерство обороны обратилось к Командованию обороны, ведущему подразделению вооруженных сил, с просьбой предоставить дополнительную информацию относительно запроса США. Как сообщает Berlingske, министерство попросило "более подробную информацию о том, касается ли это..." и имеет ли Командование обороны "информацию о...". Опять же, ключевые фрагменты были изъяты.

Срок, указанный в электронном письме, свидетельствует о том, что вопрос считался срочным: отправитель хотел получить информацию "как можно быстрее" и "не позднее 15:00 сегодня". Командование обороны ответило в 14:30. Однако, по данным Berlingske, электронное письмо настолько сильно цензурировано, что его содержание остается неясным.

26 января 2025 года Министерство обороны также было проинформировано о втором запросе от США: "Как можно видеть здесь, этот запрос также поступает от (имя удалено) и должен рассматриваться как продолжение первого запроса по этому вопросу". Здесь также, как представляется, значительная часть электронного письма была цензурирована, поэтому непонятно, какую информацию американцы запрашивали ранее.

Ситуация вокруг Гренландии обострилась ранее в этом месяце, когда президент США Дональд Трамп стал настаивать на своем давнем желании завладеть Гренландией.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.