Шведська міністерка: абсурдно, що Трамп використовує тарифи як погрозу заради Гренландії

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон наголошує, що ЄС не має "схилятись" перед президентом США Дональдом Трампом на тлі його тарифних погроз через незгоду із позицією щодо Гренландії.

Заяву міністерки наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Свантессон вважає "абсурдним" той факт, що Трамп використовує тарифи як погрозу, щоб спробувати взяти Гренландію під контроль.

"Абсурдно, що американський президент використовує мита як загрозу, щоб спробувати купити або захопити Гренландію", – сказала вона.

За словами шведської міністерки, важливо, щоб країни ЄС діяли спільно.

"Ми не можемо стояти з піднятою рукою і схилятися у відповідь на це, ми маємо протистояти. Я розумію, що існує занепокоєння щодо мит, але найбільшою проблемою тут, на мою думку, є не мита, а, очевидно, те, що Трамп збирається зробити щодо Гренландії", підкреслила вона.

Свантессон зазначила, що мита є "шкідливими", але світова економіка виявилася відносно стійкою до тарифів, введених Трампом після його вступу на посаду.

"Ми повинні дати відсіч, але також пам'ятати, що ми можемо бути спокійними в тому сенсі, що маємо міцну економічну основу і здатні впоратися з цією ситуацією", – резюмувала очільниця Мінфіну Швеції.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.